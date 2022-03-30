О нас
Аудио новости

Великобритания направит 375 млн долларов на гуманитарную помощь Афганистану

Великобритания направит 375 млн долларов на гуманитарную помощь Афганистану Британское правительство выделит дополнительные 286 млн фунт стерлингов (374,5 млн долларов США) на оказание гуманитарной помощи населению Афганистана.
Другие страны
30 марта 2022 г. 06:32
Великобритания направит 375 млн долларов на гуманитарную помощь Афганистану

Британское правительство выделит дополнительные 286 млн фунт стерлингов (374,5 млн долларов США) на оказание гуманитарной помощи населению Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

"Великобритания ведет за собой другие страны в вопросе поддержки афганского народа и обеспечивает поставки жизненно необходимых продуктов питания и медикаментов и строительство жилья. Вместе с союзниками и партнерами мы можем сделать и сделаем больше, чтобы помочь Афганистану", - заявила глава Форин оффиса Лиз Трасс. По оценкам ООН, которые приводит британский МИД, около 10 млн детей в Афганистане срочно нуждаются в гуманитарной помощи.

Отмечается, что средства будут распределены через структуры ООН и неправительственные организации и не будут направляться напрямую афганскому правительству, сформированному радикальным движением "Талибан"

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном ключе
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Египтом развивались в конструктивном ключе
29 марта 2022 г. 20:31
Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала Россия 1 недовольство азербайджанской общественности
Полад Бюльбюльоглу выразил руководству телеканала "Россия 1" недовольство азербайджанской общественности
29 марта 2022 г. 20:22
Президенты Азербайджана и Египта обменялись поздравительными письмами
Президенты Азербайджана и Египта обменялись поздравительными письмами
29 марта 2022 г. 19:33
Совет казиев УМК издал фетву в связи с месяцем Рамазан
Совет казиев УМК издал фетву в связи с месяцем Рамазан
29 марта 2022 г. 16:16
В период Отечественной войны СГБ завладел доступом к 300 камерам наблюдения в Армении
В период Отечественной войны СГБ завладел доступом к 300 камерам наблюдения в Армении
29 марта 2022 г. 11:14
В Азербайджане вор, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина золота на 45 тыс. манатов
ФотоВ Азербайджане вор, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина золота на 45 тыс. манатов
29 марта 2022 г. 10:14
В МО прокомментировали отказ в присвоении некоторым гражданам звания “Ветеран войны
В МО прокомментировали отказ в присвоении некоторым гражданам звания “Ветеран войны"
28 марта 2022 г. 20:09
Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций
Подразделения Азербайджанской армии не отошли со своих позиций
27 марта 2022 г. 22:53
МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным
МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным
27 марта 2022 г. 22:46
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились
МО: Позиции в селе Фаррух и окружающих высотах не изменились
27 марта 2022 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi