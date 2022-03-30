Великобритания направит 375 млн долларов на гуманитарную помощь Афганистану

Британское правительство выделит дополнительные 286 млн фунт стерлингов (374,5 млн долларов США) на оказание гуманитарной помощи населению Афганистана.

Британское правительство выделит дополнительные 286 млн фунт стерлингов (374,5 млн долларов США) на оказание гуманитарной помощи населению Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

"Великобритания ведет за собой другие страны в вопросе поддержки афганского народа и обеспечивает поставки жизненно необходимых продуктов питания и медикаментов и строительство жилья. Вместе с союзниками и партнерами мы можем сделать и сделаем больше, чтобы помочь Афганистану", - заявила глава Форин оффиса Лиз Трасс. По оценкам ООН, которые приводит британский МИД, около 10 млн детей в Афганистане срочно нуждаются в гуманитарной помощи.

Отмечается, что средства будут распределены через структуры ООН и неправительственные организации и не будут направляться напрямую афганскому правительству, сформированному радикальным движением "Талибан"