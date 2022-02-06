О нас
Report Georgia
Аудио новости

Великобритания направила в Украину отряд спецназа

Великобритания направила в Украину отряд спецназа Великобритания направила отряд сил специального назначения численностью более 100 человек на Украину.
Другие страны
6 февраля 2022 г. 15:21
Великобритания направила в Украину отряд спецназа

Великобритания направила отряд сил специального назначения численностью более 100 человек на Украину.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mirror.

По данным источников газеты, главной задачей британских военнослужащих станет обучение украинских солдат разведывательно-диверсионным действиям и снайперскому делу, а также "противодействию повстанцам". "Британский спецназ был направлен в регион для оказания помощи и консультирования украинских военных. Они обладают широким набором навыков, которые будут очень полезны украинским войскам", - сказал собеседник газеты.

В отряд входят, в частности, бойцы специальной авиадесантной службы (SAS) и службы десантных кораблей специального назначения (SBS). Кроме того, в группу вошли солдаты из специальных разведывательных частей Соединенного королевства.

Daily Mirror отмечает, что переброска Великобританией такого большого количества военных из элитных подразделений на Украину стала возможна из-за того, что основные силы этих подразделений больше не несут службу в Афганистане.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya 100-dən çox hərbçi göndərib

Самое важное

Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
6 февраля 2022 г. 13:36
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
6 февраля 2022 г. 10:08
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
5 февраля 2022 г. 20:35
Эрдоган заразился коронавирусом
Эрдоган заразился коронавирусом
5 февраля 2022 г. 16:34
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
4 февраля 2022 г. 21:32
Состоялась встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС
Состоялась встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС
4 февраля 2022 г. 21:24
Миссия ЮНЕСКО будет направлена в Азербайджан и Армению
Миссия ЮНЕСКО будет направлена в Азербайджан и Армению
4 февраля 2022 г. 21:06
В Баку проходит заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
В Баку проходит заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
4 февраля 2022 г. 11:38
В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома
В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома
4 февраля 2022 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi