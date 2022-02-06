Великобритания направила в Украину отряд спецназа

Великобритания направила отряд сил специального назначения численностью более 100 человек на Украину.

Великобритания направила отряд сил специального назначения численностью более 100 человек на Украину.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mirror .

По данным источников газеты, главной задачей британских военнослужащих станет обучение украинских солдат разведывательно-диверсионным действиям и снайперскому делу, а также "противодействию повстанцам". "Британский спецназ был направлен в регион для оказания помощи и консультирования украинских военных. Они обладают широким набором навыков, которые будут очень полезны украинским войскам", - сказал собеседник газеты.

В отряд входят, в частности, бойцы специальной авиадесантной службы (SAS) и службы десантных кораблей специального назначения (SBS). Кроме того, в группу вошли солдаты из специальных разведывательных частей Соединенного королевства.

Daily Mirror отмечает, что переброска Великобританией такого большого количества военных из элитных подразделений на Украину стала возможна из-за того, что основные силы этих подразделений больше не несут службу в Афганистане.