Великобритания направила глубоководный аппарат на поиски батискафа "Титан"

Дистанционно управляемый глубоководный аппарат Juliet британской компании Magellan Limited отправляется в район Атлантики, где пропал батискаф "Титан", на борту которого находятся пять человек.

Дистанционно управляемый глубоководный аппарат Juliet британской компании Magellan Limited отправляется в район Атлантики, где пропал батискаф "Титан", на борту которого находятся пять человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг Би-би-си, в настоящий момент аппарат грузят на военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster, который вылетит из аэропорта Джерси и предположительно приземлится в Канаде.

В общей сложности на то, чтобы доставить аппарат по воздуху, а затем по морю к месту проведения поисково-спасательной операции потребуется не менее двух суток, тогда как кислород у экипажа батискафа может закончиться уже в ближайшие часы. Как отмечает Би-би-си, аппарат был готов к отправке в Северную Америку еще в начале недели, однако на получение всех необходимых разрешений потребовалось много времени. Газета Daily Telegraph ранее сообщала, что британские власти быстро согласились оказать компании всю необходимую помощь, но американская сторона не выдавала разрешение на доступ в расположенный в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда район, где пропала связь с "Титаном".

Juliet способен работать на глубинах до 5 тыс. м и летом 2022 года погружался к обломкам "Титаника", которые покоятся на глубине 3,8 тыс. м. Данные, полученный в ходе той экспедиции, позволили специалистам создать максимально детальную 3D-модель судна. В партнерстве с телевизионной компанией Atlantic Productions в высоком разрешении были сняты все части лайнера и даже по-прежнему находящиеся на его борту предметы - от его обшивки и гигантских винтов до так и не откупоренных бутылок шампанского и десятков пар обуви, которые никогда более не были использованы.