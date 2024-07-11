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Великобритания намеревается стать ведущей силой НАТО в Европе

Великобритания намеревается стать ведущей силой НАТО в Европе Новый глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили считает, что Великобритания будет ведущей силой НАТО в Европе.
Другие страны
11 июля 2024 г. 04:48
Великобритания намеревается стать ведущей силой НАТО в Европе

Новый глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили считает, что Великобритания будет ведущей силой НАТО в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе выступления на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Кого бы ни избрали в Белый дом, мы должны признать, что американские приоритеты, по всей видимости, сместятся в Индо-Тихоокеанский регион. В связи с этим европейские члены НАТО должны взять на себя больше тяжелой работы, а отчасти и роль лидера, которую традиционно возлагали на американцев. Поэтому в ходе саммита Кир Стармер возьмет на себя обязательство гарантировать, что при новом правительстве Соединенное Королевство будет ведущим государством НАТО в Европе", - заявил Хили.

Он также подчеркнул, что любая оценка растущих угроз, а также глобальная нестабильность говорят о том, что странам НАТО понадобится тратить на оборону больше 2% от своих ВВП.

Отмечается, что правительство Стармера обязалось увеличить долю оборонных расходов с текущих 2,3% от ВВП королевства до 2,5%, однако не называет конкретных сроков.

По данным газеты The Guardian, среди европейских членов НАТО Великобритания традиционно лидирует по абсолютным объемам расходов на оборону. В 2023 году королевство направило на оборонные нужды $77 млрд, Германия - $73,1 млрд, а Франция - $59,3 млрд.

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