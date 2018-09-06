Великобритания намерена ввести новые санкции в отношении России после Brexit

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Великобритания сможет разработать дополнительные санкции в отношении России после выхода из Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу британского кабмина.

По данным телеканала, Лондон намерен разработать собственный закон о санкциях.

Как отмечается, Великобритания хочет ввести новые санкции против России из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

При этом в настоящее время Великобритания должна согласовывать введение санкций с остальными странами ЕС.