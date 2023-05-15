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Великобритания намерена предоставить Киеву новый пакет военной помощи

Великобритания намерена предоставить Киеву новый пакет военной помощи Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины.
Другие страны
15 мая 2023 г. 11:15
Великобритания намерена предоставить Киеву новый пакет военной помощи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британское правительство.

"Сунак объявит о новой военной помощи Украине в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности - с дальностью более 200 километров", - говорится в материале телеканала.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Лондон, где планирует провести переговоры с Сунаком.

Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров).

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