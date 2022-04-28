Великобритания намерена поставлять Украине противокорабельные ракеты

Великобритания намерена поставлять Украине противокорабельные ракеты для борьбы с Военно-морским флотом России.

Великобритания намерена поставлять Украине противокорабельные ракеты для борьбы с Военно-морским флотом России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг в эфире телеканала Sky News глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Мы заявляли о том, что будем искать и при наличии возможности передадим [Украине] противокорабельные ракеты. Невероятно важно, чтобы зерно, которое имеет огромное значение для всех нас и для цен на продовольствие, могло вывозиться из Украины [морем]", - сказал Уоллес.

В этой связи, по его словам, "важно гарантировать", чтобы российские корабли не могли наносить удары по целям в Украине.

Уоллес подтвердил, что Лондон намерен в ближайшее время передать Киеву высокотехнологичные ракеты Brimstone. При этом он уточнил, что речь идет о той модификации ракеты, которая может использоваться сухопутными, а не морскими силами.