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Великобритания намерена передать Украине бронетранспортеры Bulldog

Великобритания намерена передать Украине бронетранспортеры Bulldog Лондон поставит Киеву бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное число беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak.
Другие страны
16 января 2023 г. 21:11
Великобритания намерена передать Украине бронетранспортеры Bulldog

Лондон поставит Киеву бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное число беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Еще сотни единиц бронированной техники будут отправлены в Украину, включая Bulldog", - сказал он, выступая в Палате общин британского парламента. Уоллес добавил, что Великобритания направит "десятки беспилотных летательных аппаратов" для поддержки украинских артиллеристов, а также управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.

По мнению британского министра, эти поставки могут привести к изменению хода конфликта на Украине и вытеснить российские войска с территории республики.

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