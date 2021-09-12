Великобритания намерена отменить "светофорную" систему поездок

Британские власти намерены отменить "светофорную" систему поездок, убрав разделение между странами зеленого и желтого списков, введенных в связи с коронавирусом.

Британские власти намерены отменить "светофорную" систему поездок, убрав разделение между странами зеленого и желтого списков, введенных в связи с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Sunday Times .

Сейчас при возвращении из стран желтого списка, куда входят около 140 стран, необходимо сдать два теста на коронавирус и провести 10 дней на самоизоляции. После прибытия из стран зеленого списка нужен один тест, необходимости в самоизоляции нет. При этом с 19 июля для жителей королевства, получивших обе вакцины от коронавируса, не требовалось сидеть на карантине, даже при возвращении из стран желтого списка. По информации газеты Evening Standard , светофорная система может быть отменена уже 1 октября.

Пока неясно, будут ли при этом новые послабления распространяться на путешественников из тех стран, вакцины которых Лондон не признает. Красный же список стран, где ситуация с COVID-19 расценивается как сложная, сохранится. По прибытии из этих государств в Великобританию придется пробыть на 10-дневном карантине в отеле за свой счет. Сейчас красный список насчитывает около 60 государств и территорий. The Sunday Times пишет, что министры также рассмотрят запрос представителей туриндустрии отменить необходимость проведения тестов на коронавирус при поездках.