Великобритания намерена отменить "светофорную" систему поездок

Британские власти намерены отменить "светофорную" систему поездок, убрав разделение между странами зеленого и желтого списков, введенных в связи с коронавирусом.
Как передает Report, об этом сообщила газета
Сейчас при возвращении из стран желтого списка, куда входят около 140 стран, необходимо сдать два теста на коронавирус и провести 10 дней на самоизоляции. После прибытия из стран зеленого списка нужен один тест, необходимости в самоизоляции нет. При этом с 19 июля для жителей королевства, получивших обе вакцины от коронавируса, не требовалось сидеть на карантине, даже при возвращении из стран желтого списка. По информации газеты
Пока неясно, будут ли при этом новые послабления распространяться на путешественников из тех стран, вакцины которых Лондон не признает. Красный же список стран, где ситуация с COVID-19 расценивается как сложная, сохранится. По прибытии из этих государств в Великобританию придется пробыть на 10-дневном карантине в отеле за свой счет. Сейчас красный список насчитывает около 60 государств и территорий. The Sunday Times пишет, что министры также рассмотрят запрос представителей туриндустрии отменить необходимость проведения тестов на коронавирус при поездках.