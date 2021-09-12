О нас
Report Georgia
Аудио новости

Великобритания намерена отменить "светофорную" систему поездок

Великобритания намерена отменить "светофорную" систему поездок Британские власти намерены отменить "светофорную" систему поездок, убрав разделение между странами зеленого и желтого списков, введенных в связи с коронавирусом.
Другие страны
12 сентября 2021 г. 12:47
Великобритания намерена отменить светофорную систему поездок

Британские власти намерены отменить "светофорную" систему поездок, убрав разделение между странами зеленого и желтого списков, введенных в связи с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Sunday Times.

Сейчас при возвращении из стран желтого списка, куда входят около 140 стран, необходимо сдать два теста на коронавирус и провести 10 дней на самоизоляции. После прибытия из стран зеленого списка нужен один тест, необходимости в самоизоляции нет. При этом с 19 июля для жителей королевства, получивших обе вакцины от коронавируса, не требовалось сидеть на карантине, даже при возвращении из стран желтого списка. По информации газеты Evening Standard, светофорная система может быть отменена уже 1 октября.

Пока неясно, будут ли при этом новые послабления распространяться на путешественников из тех стран, вакцины которых Лондон не признает. Красный же список стран, где ситуация с COVID-19 расценивается как сложная, сохранится. По прибытии из этих государств в Великобританию придется пробыть на 10-дневном карантине в отеле за свой счет. Сейчас красный список насчитывает около 60 государств и территорий. The Sunday Times пишет, что министры также рассмотрят запрос представителей туриндустрии отменить необходимость проведения тестов на коронавирус при поездках.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi