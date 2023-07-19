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Великобритания намерена обновить ядерные боеголовки

Великобритания намерена обновить ядерные боеголовки Минобороны Великобритании сообщило о планах заменить свои ядерные боеголовки на новые. Такая необходимость возникла по ряду причин, включая российско-украинский конфликт.
Другие страны
19 июля 2023 г. 09:55
Великобритания намерена обновить ядерные боеголовки

Минобороны Великобритании сообщило о планах заменить свои ядерные боеголовки на новые. Такая необходимость возникла по ряду причин, включая российско-украинский конфликт.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в докладе ведомства говорится о том, что британская армия получила на силы ядерного сдерживания дополнительно 3 млрд фунтов на ближайшие два года и еще 6 млрд фунтов на последующие три года.

Об обновлении ядерных боеголовок говорится к контексте замены подлодок типа Vanguard на подлодки типа Dreadnought. Ожидается, что первая такая субмарина поступит на вооружение в начале 2030-х годов.

"Для обеспечения эффективности средств сдерживания на протяжении всего периода эксплуатации типа Dreadnought мы также заменим наши ядерные боеголовки. И подлодки типа Dreadnought, и заменяемые боеголовки разрабатываются и создаются в Великобритании", - отмечается в докладе.

Лондон считает, что российско-украинский конфликт "представляет самый серьезный вызов открытому международному порядку за последнее поколение".

"Конфликта такого масштаба Европа не видела со времен окончания Второй мировой войны", - сказано в документе.

Минобороны отмечает, что извлекает уроки из происходящего в Украине. Так, специалисты разработали "легкодоступные решения" для укрепления бронезащиты танков Challenger 2 "от особых российских угроз". В документе подтверждается, что в Киев было отправлено 14 Challenger 2.

Великобритания также называет "большим вызовом быструю военную модернизацию Китая и его растущую активность в Индо-Тихоокеанском регионе".

В 2021 году Великобритания опубликовала Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, в котором говорилось о планах заменить все атомные подлодки на субмарины типа Dreadnought. В документе также говорилось, что число ядерных боеголовок в стране будет увеличено с 225 до 260.

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Версия на английском языке UK intends to renew its nuclear warheads

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