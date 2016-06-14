​Великобритания наложит вето на любые попытки создания армии ЕС

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Великобритания "наложит абсолютное вето" на любые попытки создания армии Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон по прибытии на плановую встречу министров обороны стран - участниц альянса.

"Не существует никакой возможности создания армии ЕС. Мы наложим абсолютное вето на это", - сказал он.

Майкл Фэллон также заявил, что Великобритания предоставит один из четырех батальонов НАТО в Восточной Европе. "Великобритания предоставит военных для одного батальона, который будет находиться в одной из восточноевропейских стран НАТО со следующего года. В какой именно еще предстоит определить", - сказал он.

"Британские военные будут проводить ротацию, так что это не то же самое, что создание военной базы", - отметил Фэллон.