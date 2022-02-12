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Великобритания начала вывозить сотрудников посольства из Киева

Великобритания начала вывозить сотрудников посольства из Киева МИД Великобритании посоветовал своим гражданам покинуть Украину. Рекомендации покинуть Украину ранее опубликовали власти Израиля, Нидерландов, Южной Кореи, Норвегии и США.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 10:00
Великобритания начала вывозить сотрудников посольства из Киева

МИД Великобритании посоветовал своим гражданам покинуть Украину. Рекомендации покинуть Украину ранее опубликовали власти Израиля, Нидерландов, Южной Кореи, Норвегии и США.

Как передает Report, в сообщении британского МИД говорится о том, что посольство не сможет оказывать консульскую помощь.

"Посольство остается открым, но не сможем оказать консульскую помощь. Граждане Великобритании должны уехать, пока остаются коммерческие возможности, - сказано в сообщении.

11 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, находящихся на территории Украины, об опасности и призвал их покинуть страну.

Позже, в этот же день, аналогичные предупреждения опубликовали власти Нидерландов, Южной Кореи, Израиля и Норвегии.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Ukraynadan səfirlik işçilərini çıxarmağa başlayıb
Версия на английском языке UK starts evacuating embassy staff from Kyiv

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