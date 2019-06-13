Великобритания начала расследования инцидента в Оманском заливе

Великобритания и ее партнеры расследуют инцидент в Оманском заливе после информации в СМИ о нападении на танкеры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации "Морские торговые операции Великобритании" (UKMTO).

"UKMTO осведомлена об инциденте... Великобритания и ее партнеры в данный момент ведут расследование", - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что Рядом с сообщением на сайте организации находится карта с предположительным местом инцидента в Оманском заливе.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.