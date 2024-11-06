О нас

Великобритания начала поставки в Польшу зенитных ракет для ЗРК малой дальности

Великобритания начала поставки в Польшу зенитных ракет для ЗРК малой дальности Начались поставки в Польшу зенитных ракет к ЗРК малой дальности,
Другие страны
6 ноября 2024 г. 23:04
Великобритания начала поставки в Польшу зенитных ракет для ЗРК малой дальности

Начались поставки в Польшу зенитных ракет к ЗРК малой дальности,

Как передает Report, об этом сообщил замминистра национальной обороны Польши Павел Бейда в соцсети X.

"Сегодня в рамках встречи концерна PGZ-NAREW (Polska Grupa Zbrojeniowa, государственный оборонный концерн Польши - ред.), MBDA (ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем -ред.) и Агентства по вооружениям началась реализация важнейших соглашений по программе Narew, а именно: поставка ракет CAMM-ER, адаптированных к пусковой установке IBCS iLauncher", - написал он.

Ранее Польша заключила контракт с Великобританией на поставку более тысячи ракет CAMM-ER британского производства и 138 пусковых установок, адаптированных для работы с системой управления IBCS на сумму 16 млрд злотых (около 3,7 млрд евро).

Польская программа Narew представляет собой систему ПВО ближнего радиуса действия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Премьер-министр Ирландии назвал планируемую дату всеобщих выборов в стране
Премьер-министр Ирландии назвал планируемую дату всеобщих выборов в стране
6 ноября 2024 г. 23:54
Байден позвонил Трампу и поздравил его с победой на президентских выборах в США
Байден позвонил Трампу и поздравил его с победой на президентских выборах в США
6 ноября 2024 г. 23:47
Экс-премьер Литвы: Создание противоракетного щита ЕС обойдется в €500 млрд
Экс-премьер Литвы: Создание противоракетного щита ЕС обойдется в €500 млрд
6 ноября 2024 г. 23:31
СМИ: Харрис поздравила Трампа с победой на президентских выборах
СМИ: Харрис поздравила Трампа с победой на президентских выборах
6 ноября 2024 г. 23:15
Генштаб ЦАХАЛ призвал разработать планы расширения операции в Ливане
Генштаб ЦАХАЛ призвал разработать планы расширения операции в Ливане
6 ноября 2024 г. 22:33
Politico опубликовало список мести победившего Трампа
Politico опубликовало "список мести" победившего Трампа
6 ноября 2024 г. 22:07
СМИ: Демократы винят Байдена в поражении Харрис на выборах
СМИ: Демократы винят Байдена в поражении Харрис на выборах
6 ноября 2024 г. 21:50
В Узбекистане три человека погибли при падении каменного валуна на автомобиль
В Узбекистане три человека погибли при падении каменного валуна на автомобиль
6 ноября 2024 г. 21:29
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом
6 ноября 2024 г. 21:19
В Нови-Саде девять человек задержали за участие в беспорядках
В Нови-Саде девять человек задержали за участие в беспорядках
6 ноября 2024 г. 20:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi