Великобритания начала поставки в Польшу зенитных ракет для ЗРК малой дальности

Начались поставки в Польшу зенитных ракет к ЗРК малой дальности,

Начались поставки в Польшу зенитных ракет к ЗРК малой дальности,

Как передает Report, об этом сообщил замминистра национальной обороны Польши Павел Бейда в соцсети X.

"Сегодня в рамках встречи концерна PGZ-NAREW (Polska Grupa Zbrojeniowa, государственный оборонный концерн Польши - ред.), MBDA (ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем -ред.) и Агентства по вооружениям началась реализация важнейших соглашений по программе Narew, а именно: поставка ракет CAMM-ER, адаптированных к пусковой установке IBCS iLauncher", - написал он.

Ранее Польша заключила контракт с Великобританией на поставку более тысячи ракет CAMM-ER британского производства и 138 пусковых установок, адаптированных для работы с системой управления IBCS на сумму 16 млрд злотых (около 3,7 млрд евро).

Польская программа Narew представляет собой систему ПВО ближнего радиуса действия.