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Великобритания на этой неделе может ввести новые санкции против России

Великобритания на этой неделе может ввести новые санкции против России Власти Великобритании планируют на этой неделе ввести больше санкций в отношении России.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 17:30
Великобритания на этой неделе может ввести новые санкции против России

Власти Великобритании планируют на этой неделе ввести больше санкций в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Bloomberg.

Новые меры, вероятно, затронут российские военные и оборонные компании, а также больше бизнесменов и их партнеров, отмечает агентство со ссылкой на источник.

Лондон также рассматривает повышение пошлин на некоторые российские товары. Кроме того, отмечает источник, в ближайшие недели Великобритания может ввести санкционные меры в отношении "лиц и структур, распространяющих дезинформацию".

Ранее Великобритания ввела против России широкий пакет санкций. На данный момент в британском санкционном списке по РФ числятся более 1,3 тыс. физических и юридических лиц.

Сейчас ЕС работает над шестым пакетом санкций. В частности, обсуждается возможность введения ограничений на импорт российской нефти, а также отключение большего числа банков РФ от платежной системы SWIFT.

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