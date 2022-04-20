Великобритания на этой неделе может ввести новые санкции против России

Власти Великобритании планируют на этой неделе ввести больше санкций в отношении России.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Bloomberg.
Новые меры, вероятно, затронут российские военные и оборонные компании, а также больше бизнесменов и их партнеров, отмечает агентство со ссылкой на источник.
Лондон также рассматривает повышение пошлин на некоторые российские товары. Кроме того, отмечает источник, в ближайшие недели Великобритания может ввести санкционные меры в отношении "лиц и структур, распространяющих дезинформацию".
Ранее Великобритания ввела против России широкий пакет санкций. На данный момент в британском санкционном списке по РФ числятся более 1,3 тыс. физических и юридических лиц.
Сейчас ЕС работает над шестым пакетом санкций. В частности, обсуждается возможность введения ограничений на импорт российской нефти, а также отключение большего числа банков РФ от платежной системы SWIFT.