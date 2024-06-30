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Великобритания может прекратить продажи оружия Израилю

Великобритания может прекратить продажи оружия Израилю Оппозиционная Лейбористская партия в случае победы на грядущих всеобщих выборах в Великобритании прекратит продажу оружия Израилю и Саудовской Аравии.
Другие страны
30 июня 2024 г. 07:37
Великобритания может прекратить продажи оружия Израилю

Оппозиционная Лейбористская партия в случае победы на грядущих всеобщих выборах в Великобритании прекратит продажу оружия Израилю и Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на газету Telegraph, об этом заявил бывший британский теневой министр иностранных дел и кандидат на переизбрание в парламент Фабиан Гамильтон.

"Что касается вопроса о продаже оружия, если мы выиграем выборы на следующей неделе, то мы остановим продажи оружия Израилю немедленно", - заявил политик.

Гамильтон добавил, что лейбористы также остановят продажу оружия и Саудовской Аравии, которая является британским самым крупным клиентом.

До этого глава британского МИД Дэвид Кэмерон сообщал, что Лондон не намерен прекращать выдачу экспортных лицензий на продажу оружия Израилю.

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