Великобритания может прекратить продажи оружия Израилю

Оппозиционная Лейбористская партия в случае победы на грядущих всеобщих выборах в Великобритании прекратит продажу оружия Израилю и Саудовской Аравии.
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"Что касается вопроса о продаже оружия, если мы выиграем выборы на следующей неделе, то мы остановим продажи оружия Израилю немедленно", - заявил политик.
Гамильтон добавил, что лейбористы также остановят продажу оружия и Саудовской Аравии, которая является британским самым крупным клиентом.
До этого глава британского МИД Дэвид Кэмерон сообщал, что Лондон не намерен прекращать выдачу экспортных лицензий на продажу оружия Израилю.