Великобритания может изменить визовые правила для Гонконга

Гонконг https://report.az/storage/news/085b503bb04a26707fd8cf0d2935a791/f09e6233-371c-4ed4-a001-453c60260712_292.jpg

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство может внести изменения в визовые правила для жителей Гонконга, если Китай введет механизм защиты национальной безопасности в этом специальном административном районе.

Как передает Report, статья главы британского правительства опубликована в газете South China Morning Post.

"В прошлом месяце Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) в Пекине решило внедрить в Гонконге закон о национальной безопасности, который сократит его свободы и кардинально ослабит его автономию. В таком случае Британии останется только сохранять связывающие нас с населением Гонконга исторические и дружеские связи", - написал премьер.

По словам Джонсона, в настоящее время паспорта британских заморских территорий есть примерно у 350 тыс. гонконгцев, а еще 2,5 млн могут их получить. Эти документы гарантируют возможность безвизового въезда в Великобританию на срок до шести месяцев.

В соответствии с новым планом британских властей каждый житель Гонконга, который имеет право на получение гражданства британских заморских территорий или уже владеет их паспортом, сможет переехать в Соединенное Королевство на подлежащий продлению период в 12 месяцев. Кроме того, гонконгцы получат право работать в Британии, что в свою очередь откроет им путь к получению подданства этой страны. "Это станет одним из крупнейших изменений визовой системы в британской истории", - подчеркнул Джонсон.