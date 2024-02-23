Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина

Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина весом 5,7 тонны - вероятно, крупнейшей в истории страны.

Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина весом 5,7 тонны - вероятно, крупнейшей в истории страны.

Как передает Report , об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании.

"NCA и пограничная служба провели рекордное изъятие 5,7 тонны кокаина. Национальное агентство по борьбе с преступностью и пограничная служба произвели, вероятно, самую крупную в истории конфискацию наркотиков класса А в Великобритании", - говорится в заявлении.

Отмечается, что изъятие было проведено в порту Саутгемптона 8 февраля. Пачки с наркотическим веществом были обнаружены в грузе бананов из Южной Америки. Как считают в управлении, конечным пунктом груза был порт Гамбурга в Германии.