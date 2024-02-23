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Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина

Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина весом 5,7 тонны - вероятно, крупнейшей в истории страны.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 22:19
Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина

Великобритания изъяла крупнейшую партию кокаина весом 5,7 тонны - вероятно, крупнейшей в истории страны.

Как передает Report, об этом сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании.

"NCA и пограничная служба провели рекордное изъятие 5,7 тонны кокаина. Национальное агентство по борьбе с преступностью и пограничная служба произвели, вероятно, самую крупную в истории конфискацию наркотиков класса А в Великобритании", - говорится в заявлении.

Отмечается, что изъятие было проведено в порту Саутгемптона 8 февраля. Пачки с наркотическим веществом были обнаружены в грузе бананов из Южной Америки. Как считают в управлении, конечным пунктом груза был порт Гамбурга в Германии.

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