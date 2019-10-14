Великобритания изменит миграционное законодательство после Brexit

Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это подтвердила британская королева Елизавета II.

Королева сегодня выступила на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, в которой определила приоритеты правительства на предстоящий год. Эта сессия работы парламента обещает стать исторической: в ходе нее должна наконец, спустя более чем три года после референдума, определиться судьба Brexit.

"Мое правительство намерено осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября, оно намерено работать над новым партнерством с ЕС, в основу которого будут заложены принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Елизавета II.

"Мои министры введут новые режимы (регулирования) для рыболовецкой отрасли, сельского хозяйства и торговли, используя все возможности, открывающиеся для нас после выхода из ЕС", - добавила она.

"Мое правительство внесет новое законодательство о миграции, которое заложит основу для справедливой, современной и соответствующей глобальным требованиям миграционной системы", - сказала монарх.При этом она заявила, что правительство выполнит обещания по созданию условий, при которых граждане ЕС могли бы беспрепятственно жить в Британии.