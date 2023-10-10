Великобритания, Италия, США, Франция и ФРГ поддержали Израиль

Лидеры Великобритании, Германии, Италии, США и Франции обсудили в ходе совместного телефонного разговора ситуацию вокруг Ближнего Востока, осудив действия ХАМАС и выразив полную поддержку Израилю.

Лидеры Великобритании, Германии, Италии, США и Франции обсудили в ходе совместного телефонного разговора ситуацию вокруг Ближнего Востока, осудив действия ХАМАС и выразив полную поддержку Израилю.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Италии Джорджи Мелони, лидеры "обсудили наиболее неотложные политические инициативы, которые необходимо предпринять совместно". В частности, было отмечено, что защита жизни заложников, начиная с детей, в том числе самых маленьких, является абсолютным приоритетом, "на этом будут сконцентрированы дипломатические усилия".

"Мелони, подтвердив право Израиля на самооборону, указала на необходимость работать над тем, чтобы не допустить расширения кризиса на региональном уровне, а также обеспечить защиту затронутого конфликтом гражданского населения", - говорится в заявлении. Стороны договорились продолжать контакты.