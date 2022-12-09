Великобритания, Италия и Япония разработают новый истребитель

Великобритания, Италия и Япония договорились о совместной разработке нового истребителя.

Великобритания, Италия и Япония договорились о совместной разработке нового истребителя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, проект под названием Global Combat Air Programme должен быть готов к 2035 году.

Цель проекта - создание истребителя, который будет альтернативой разработкам США и Евросоюза.

Отмечается, что оперативная совместимость с техникой США и НАТО будет его центральной концепцией.

К 2024 году планируется начать этап разработки конструкции, а до этого партнерам еще предстоит договориться о распределении затрат на осуществление программы.