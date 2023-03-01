Великобритания ищет замену артиллерийским установкам AS90, отправленным в Украину

Министерство обороны Великобритании намерено в течение 12 месяцев предоставить британской армии средства ведения наземного огня средней дальности, чтобы восполнить пробел в поставках 155-мм самоходных артиллерийских установок AS90 в Украину.

Министерство обороны Великобритании намерено в течение 12 месяцев предоставить британской армии средства ведения наземного огня средней дальности, чтобы восполнить пробел в поставках 155-мм самоходных артиллерийских установок AS90 в Украину.

Как передает Report со ссылкой на The Defense Post , Великобритания пообещала отправить Украине в январе 24 из своих 80-90 оставшихся AS90 вместе с реактивными системами залпового огня M270 и 14 основными боевыми танками Challenger 2.

При этом заместитель начальника штаба Министерства обороны генерал-лейтенант Роберт Эндрю Магоуэн, обращаясь к Комитету обороны Великобритании заявил, что ведомство работает над созданием в ближайшие 12 месяцев "промежуточного варианта", который закроет потребности армии до того, как не будут разработаны артиллерийские системы с новыми возможностями.

"Цель, которую мы ставим перед собой, - это полностью боеспособный средний огонь с закрытых позиций, чтобы заполнить пробел между тем, что делала AS90, и тем, что появится к концу десятилетия", - пояснил Магоуэн.

Отмечается, что Великобритания планировала заменить AS90 в рамках программы Mobile Fires Platform (MFP), однако вторжение России вынудила ее перенести программу с 2030-х годов на конец 2020-х.

При этом выяснилось, что принятая на вооружение в начале 1990-х САУ с дальностью стрельбы 20-25 километров «меркнет по сравнению с французским Caesar и шведским Archer», которые способны поражать объекты на расстоянии более 50 км.

Ожидается, что замену AS90 будут искать среди продукции BAE Systems (Archer и Nexter с установленной на грузовике системой Caesar), Hanwha Defense (гусеничная САУ K9) и Krauss Maffei Wegman (гаубичная башня RCH155 на колесном Boxer).

Также модернизации и замене подвергнется реактивная система залпового огня M270, которой хотят усилить бронирование кабины и научить использовать высокоточные ударные ракеты с дальностью 150 км и 499 км. Сейчас M270 может стрелять только на расстояние до 80 км.