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Великобритания и Япония заключили оборонительный союз

Великобритания и Япония заключили оборонительный союз Лондон и Токио заключили оборонительный союз, позволяющий Великобритании и Японии размещать силы друг у друга.
Другие страны
11 января 2023 г. 23:39
Великобритания и Япония заключили оборонительный союз

Лондон и Токио заключили оборонительный союз, позволяющий Великобритании и Японии размещать силы друг у друга.

Как передает Report, сообщение об этом опубликовано в официальном аккаунте офиса премьер-министра Великобритании в Twitter.

"Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали знаковое соглашение, которое позволит Великобритании и Японии размещать войска в странах друг друга. Великобритания привержена безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказано в публикации.

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