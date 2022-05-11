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Великобритания и Швеция подписали соглашение о гарантиях безопасности

Великобритания и Швеция подписали соглашение о гарантиях безопасности Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал с премьер-министром Швеции Евой-Магдаленой Андерссон соглашение о гарантиях безопасности.
Другие страны
11 мая 2022 г. 17:01
Великобритания и Швеция подписали соглашение о гарантиях безопасности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал с премьер-министром Швеции Евой-Магдаленой Андерссон соглашение о гарантиях безопасности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, документ был подписан утром 11 мая, во второй половине дня аналогичное соглашение будет подписано с Финляндией.

"Это не краткосрочная программа, а долгосрочное обязательство укреплять военные связи и глобальную стабильность, а также укреплять обороноспособность Европы для будущих поколений", - заявил Джонсон.

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Версия на английском языке UK, Sweden ink security agreement

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