Великобритания и Швеция подписали соглашение о гарантиях безопасности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал с премьер-министром Швеции Евой-Магдаленой Андерссон соглашение о гарантиях безопасности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал с премьер-министром Швеции Евой-Магдаленой Андерссон соглашение о гарантиях безопасности.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, документ был подписан утром 11 мая, во второй половине дня аналогичное соглашение будет подписано с Финляндией.

"Это не краткосрочная программа, а долгосрочное обязательство укреплять военные связи и глобальную стабильность, а также укреплять обороноспособность Европы для будущих поколений", - заявил Джонсон.