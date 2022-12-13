Великобритания и Саудовская Аравия утвердили план сотрудничества в сфере обороны

Великобритания утвердила план развития оборонного сотрудничества с Саудовской Аравией.

Великобритания утвердила план развития оборонного сотрудничества с Саудовской Аравией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении британского оборонного ведомства.

Соответствующий документ был подписан в Лондоне министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом и его саудовским коллегой принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом.

"Министр обороны и Его Королевское Высочество приветствовали подписание плана оборонного сотрудничества, который позволит укрепить двустороннее взаимодействие двух стран в сфере обороны и безопасности для решения общих для двух стран проблем безопасности, в том числе с помощью регулярного диалога и консультаций, обучения и подготовки, а также наращивания оборонного потенциала, - говорится в документе. - План подтверждает твердую приверженность Соединенного Королевства совместной работе с Королевством Саудовская Аравия в деле укрепления региональной безопасности и стабильности".

Уоллес назвал подписание плана "ключевой вехой" в отношениях двух стран, стремящихся развивать сотрудничество ради поддержания "взаимной и региональной стабильности".