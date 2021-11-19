О нас
Report Georgia
Аудио новости

Великобритания и Польша намерены сотрудничать в создании системы ПВО

Великобритания и Польша намерены сотрудничать в создании системы ПВО Великобритания и Польша подписали соглашение о планах сотрудничать по созданию новой системы ПВО. Документ подписан после визита британского министра обороны Бена Уоллеса в Польшу.
Другие страны
19 ноября 2021 г. 09:39
Великобритания и Польша намерены сотрудничать в создании системы ПВО

Великобритания и Польша подписали соглашение о планах сотрудничать по созданию новой системы ПВО. Документ подписан после визита британского министра обороны Бена Уоллеса в Польшу.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Впервые в отношениях Великобритании и Польши заявление о намерениях предусматривает, что две страны будут делиться передовыми технологиями для разработки будущей системы ПВО наземного базирования Польши NAREW, бюджет которой, как ожидается, составит несколько миллиардов фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.

Для программы NAREW в Великобритании утвердили семейство обычных зенитных модульных ракет компании MBDA. Они, как утверждается, "на сверхзвуковых скоростях могут уничтожать современные воздушные угрозы, включая самолеты-невидимки и высокоскоростные ракеты". Кроме того, они оснащены усовершенствованным активным радиолокационным искателем. Искатель может распознать даже самые маленькие, быстрые и незаметные цели, погода и помехи не помешают его работе.

Ранее на польско-белорусской границе возник миграционный кризис из-за ближневосточных беженцев, которые хотят попасть в Евросоюз. Брюссель обвиняет Минск в умышленном создании кризисной ситуации. США, Польша и Великобритания также возлагают ответственность за происходящее на Россию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UK, Poland cooperate on Polish air defense system

Экслюзивные новости

До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
19 ноября 2021 г. 10:02
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
18 ноября 2021 г. 15:22
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
18 ноября 2021 г. 14:51
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
18 ноября 2021 г. 13:38
Калижанов: В Азербайджане удобные условия для внедрения проекта умный город
Калижанов: В Азербайджане удобные условия для внедрения проекта "умный город"
18 ноября 2021 г. 13:28
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
18 ноября 2021 г. 10:43
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
17 ноября 2021 г. 15:49
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
17 ноября 2021 г. 14:04
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором еда или тепло
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором "еда или тепло"
17 ноября 2021 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi