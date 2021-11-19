Великобритания и Польша намерены сотрудничать в создании системы ПВО

Великобритания и Польша подписали соглашение о планах сотрудничать по созданию новой системы ПВО. Документ подписан после визита британского министра обороны Бена Уоллеса в Польшу.

Великобритания и Польша подписали соглашение о планах сотрудничать по созданию новой системы ПВО. Документ подписан после визита британского министра обороны Бена Уоллеса в Польшу.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Впервые в отношениях Великобритании и Польши заявление о намерениях предусматривает, что две страны будут делиться передовыми технологиями для разработки будущей системы ПВО наземного базирования Польши NAREW, бюджет которой, как ожидается, составит несколько миллиардов фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.

Для программы NAREW в Великобритании утвердили семейство обычных зенитных модульных ракет компании MBDA. Они, как утверждается, "на сверхзвуковых скоростях могут уничтожать современные воздушные угрозы, включая самолеты-невидимки и высокоскоростные ракеты". Кроме того, они оснащены усовершенствованным активным радиолокационным искателем. Искатель может распознать даже самые маленькие, быстрые и незаметные цели, погода и помехи не помешают его работе.

Ранее на польско-белорусской границе возник миграционный кризис из-за ближневосточных беженцев, которые хотят попасть в Евросоюз. Брюссель обвиняет Минск в умышленном создании кризисной ситуации. США, Польша и Великобритания также возлагают ответственность за происходящее на Россию.