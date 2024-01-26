Великобритания и Канада приостановили переговоры о новом торговом соглашении

Правительства Великобритании и Канады приостановили переговоры о новом торговом соглашении из-за разногласий в отношении пошлин на сельскохозяйственную продукцию.
Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя британского правительства.
"Британия сохраняет за собой право приостановить переговоры с любой страной при отсутствии прогресса", - сообщил источник.
Великобритания и Канада начали переговоры о новом торговом соглашении два года назад после Brexit. С тех пор торговые отношения стран регулировались переходным соглашением.