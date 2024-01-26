О нас

Великобритания и Канада приостановили переговоры о новом торговом соглашении

Великобритания и Канада приостановили переговоры о новом торговом соглашении Правительства Великобритании и Канады приостановили переговоры о новом торговом соглашении из-за разногласий в отношении пошлин на сельскохозяйственную продукцию.
Другие страны
26 января 2024 г. 18:35
Великобритания и Канада приостановили переговоры о новом торговом соглашении

Правительства Великобритании и Канады приостановили переговоры о новом торговом соглашении из-за разногласий в отношении пошлин на сельскохозяйственную продукцию.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя британского правительства.

"Британия сохраняет за собой право приостановить переговоры с любой страной при отсутствии прогресса", - сообщил источник.

Великобритания и Канада начали переговоры о новом торговом соглашении два года назад после Brexit. С тех пор торговые отношения стран регулировались переходным соглашением.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Britain pauses talks on Canada free trade deal over agriculture

Экслюзивные новости

Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
26 января 2024 г. 10:28
Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан
Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан
25 января 2024 г. 13:34
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
25 января 2024 г. 11:55
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
25 января 2024 г. 10:24
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
24 января 2024 г. 12:52
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
23 января 2024 г. 15:51
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
23 января 2024 г. 14:29
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
23 января 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi