Великобритания и Канада приостановили переговоры о новом торговом соглашении

Правительства Великобритании и Канады приостановили переговоры о новом торговом соглашении из-за разногласий в отношении пошлин на сельскохозяйственную продукцию.

Правительства Великобритании и Канады приостановили переговоры о новом торговом соглашении из-за разногласий в отношении пошлин на сельскохозяйственную продукцию.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя британского правительства.

"Британия сохраняет за собой право приостановить переговоры с любой страной при отсутствии прогресса", - сообщил источник.

Великобритания и Канада начали переговоры о новом торговом соглашении два года назад после Brexit. С тех пор торговые отношения стран регулировались переходным соглашением.