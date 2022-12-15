О нас

Великобритания и Италия хотят расширить поставки оружия в Азию

Великобритания и Италия хотят расширить поставки оружия в Азию Власти Великобритании и Италии планируют нарастить поставки оружия в Азию в рамках нового проекта с Японией.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 13:09
Великобритания и Италия хотят расширить поставки оружия в Азию

Власти Великобритании и Италии планируют нарастить поставки оружия в Азию в рамках нового проекта с Японией.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times.

По информации издания, британский холдинг BAE Systems и самый крупный оборонный холдинг Италии Leonardo участвуют в совместном с Японией проекте по созданию нового истребителя.

Руководитель BAE Systems Чарльз Вудберн подчеркнул, что новое трехстороннее соглашение позволит создать в регионе дополнительные транспортные каналы, а также найти "больше клиентов в 2030-х годах".

Гендиректор Leonardo Алессандро Профумо подтвердил, что взаимодействие с Токио по новому проекту откроет доступ к рынкам стран Азии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
9 декабря 2022 г. 17:17
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
13 декабря 2022 г. 11:31
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
10 декабря 2022 г. 20:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi