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Великобритания и Германия договорились укрепить оборонное сотрудничество

Великобритания и Германия договорились укрепить оборонное сотрудничество Великобритания и Германия укрепят военное сотрудничество и будут разрабатывать новое современное оружие.
Другие страны
23 октября 2024 г. 16:40
Великобритания и Германия договорились укрепить оборонное сотрудничество

Великобритания и Германия укрепят военное сотрудничество и будут разрабатывать новое современное оружие.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Соответствующее соглашение сегодня подписали в Лондоне министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус.

Писториус заверил, что союзники по НАТО полны решимости наращивать свои возможности в сфере обороны и сдерживания.

В рамках нового соглашения на базе в Шотландии будут размещены германские противоподлодочные самолеты для патрулирования Северной Атлантики. Страны намерены тесно сотрудничать в защите подводных кабелей в Северном море.

Страны отдадут приоритет разработке дальнобойного ударного оружия, радиус действия которого превысит радиус действия британских ракет Storm Shadow. Ожидается, что немецкая компания Rheinmetall откроет завод по производству артиллерийских стволов из британской стали.

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Версия на английском языке Britain, Germany to bolster defence co-op with new agreement

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