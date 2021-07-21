О нас
Report Georgia
Аудио новости

Великобритания и Франция усилят борьбу с незаконной иммиграцией

Великобритания и Франция усилят борьбу с незаконной иммиграцией Великобритания и Франция договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией, соответствующее соглашение подписали во вторник министры внутренних дел двух стран Прити Пател и Жеральд Дарманин.
Другие страны
21 июля 2021 г. 05:48
Великобритания и Франция усилят борьбу с незаконной иммиграцией
Courtesy İmage

Великобритания и Франция договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией, соответствующее соглашение подписали во вторник министры внутренних дел двух стран Прити Пател и Жеральд Дарманин.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило британское правительство.

Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.

Подписание соглашения последовало после роста числа опасных пересечений границы между Францией и Британией, отмечается в сообщении. В частности, документ предусматривает, что количество полицейских, патрулирующих французские пляжи, увеличится более чем вдвое, чтобы препятствовать отправлению лодок с французского берега.

При поддержке Великобритании в прошлом году Франция уже удвоила число офицеров на французских пляжах, улучшила обмен разведданными и приобрела более передовые технологии. "Благодаря этому Франция в текущем году предотвратила вдвое больше незаконных пересечений границы, чем за аналогичный период 2020 года", - говорится в сообщении.

В Лондоне добавили, что "благодаря поддержке Великобритании французы смогут разместить больше сотрудников служб безопасности дальше по побережью, а также установить и использовать новейшее оборудование для наблюдения по всей Северной Франции".

Страны также договорились реализовать долгосрочный план создания "умной границы" вдоль побережья и усовершенствовать существующие технологии наблюдения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya və Fransa qanunsuz immiqrasiyaya qarşı birgə mübarizə aparacaq

Экслюзивные новости

Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi