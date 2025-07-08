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Великобритания и Франция обсудят миграцию и новое партнерство

Великобритания и Франция обсудят миграцию и новое партнерство Великобритания и Франция обсудят миграцию и новое партнерство
Другие страны
8 июля 2025 г. 11:57
Великобритания и Франция обсудят миграцию и новое партнерство

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибывает государственным визитом в Великобританию.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC English.

Bизит осушествляется по приглашению короля Карла III и является первым государственным визитом лидера страны Европейского союза после выхода Великобритании из ЕС.

В рамках визита президента Франции в Виндзорском замке состоится церемония официальной встречи с участием членов британской королевской семьи. Макрон также выступит в парламенте и проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Основное внимание на переговорах будет уделено борьбе с пересечением Ла-Манша мигрантами на маломерных судах. За первую половину 2025 года границу по воде пересекли более 20 тыс. человек - на 50% больше, чем в прошлом году.

Стармер рассчитывает на более тесное сотрудничество с Францией, а также с странами происхождения мигрантов.

В рамках визита планируется подписание новых соглашений о взаимодействии.

Стороны также обсудят инициативу создания международных миротворческих сил на случай прекращения огня в Украине.

Визит продлится три дня и завершится участием Макрона и Стармера в международной видеоконференции, посвященной вопросам европейской безопасности.

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