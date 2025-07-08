Великобритания и Франция обсудят миграцию и новое партнерство

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибывает государственным визитом в Великобританию.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC English.
Bизит осушествляется по приглашению короля Карла III и является первым государственным визитом лидера страны Европейского союза после выхода Великобритании из ЕС.
В рамках визита президента Франции в Виндзорском замке состоится церемония официальной встречи с участием членов британской королевской семьи. Макрон также выступит в парламенте и проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Основное внимание на переговорах будет уделено борьбе с пересечением Ла-Манша мигрантами на маломерных судах. За первую половину 2025 года границу по воде пересекли более 20 тыс. человек - на 50% больше, чем в прошлом году.
Стармер рассчитывает на более тесное сотрудничество с Францией, а также с странами происхождения мигрантов.
В рамках визита планируется подписание новых соглашений о взаимодействии.
Стороны также обсудят инициативу создания международных миротворческих сил на случай прекращения огня в Украине.
Визит продлится три дня и завершится участием Макрона и Стармера в международной видеоконференции, посвященной вопросам европейской безопасности.