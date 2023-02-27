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СМИ: Великобритания и ЕС достигли новой сделки по Brexit

СМИ: Великобритания и ЕС достигли новой сделки по Brexit Великобритания и Евросоюз согласовали вопрос об изменении протокола по Северной Ирландии, подписанного ранее в рамках сделки по Brexit.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 18:50
СМИ: Великобритания и ЕС достигли новой сделки по Brexit

Великобритания и Европейский союз согласовали вопрос об изменении протокола по Северной Ирландии, подписанного ранее в рамках сделки по Brexit.

Как передает Report, об этом сообщают вещательная корпорация Би-би-си и телеканал Sky News, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Ранее в Лондон прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в настоящий момент проводит встречу с главой правительства Великобритании Риши Сунаком.

Совместная пресс-конференция с участием двух лидеров, в ходе которой должны быть оглашены детали сделки, ожидается в течение ближайшего часа.

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Версия на английском языке UK, EU agree new deal on Northern Ireland post-Brexit trade rules
Версия на азербайджанском языке KİV: Böyük Britaniya və Aİ Brexit üzrə yeni razılaşma əldə ediblər

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