США, Великобритания и Австралия проведут в 2024 году серию совместных морских учений

США, Великобритания и Австралия проведут в следующем году серию совместных морских учений в рамках трехстороннего военного партнерства AUKUS.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, страны - участницы AUKUS проведут в следующем году "серию трехсторонних морских испытаний и учений".
"Они укрепят наши возможности в сфере разработки, усилят возможности для сотрудничества и ускорят развитие новейших автономных морских средств, которые мы можем использовать сообща", - сказал Остин.