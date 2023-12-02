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США, Великобритания и Австралия проведут в 2024 году серию совместных морских учений

США, Великобритания и Австралия проведут в 2024 году серию совместных морских учений Великобритания и Австралия проведут в 2024 серию совместных морских учений в рамках трехстороннего военного партнерства AUKUS.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 11:20
США, Великобритания и Австралия проведут в 2024 году серию совместных морских учений

США, Великобритания и Австралия проведут в следующем году серию совместных морских учений в рамках трехстороннего военного партнерства AUKUS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, страны - участницы AUKUS проведут в следующем году "серию трехсторонних морских испытаний и учений".

"Они укрепят наши возможности в сфере разработки, усилят возможности для сотрудничества и ускорят развитие новейших автономных морских средств, которые мы можем использовать сообща", - сказал Остин.

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Версия на английском языке US, UK, Australia to carry out maritime drone drills in 2024

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