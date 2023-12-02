США, Великобритания и Австралия проведут в 2024 году серию совместных морских учений

Великобритания и Австралия проведут в 2024 серию совместных морских учений в рамках трехстороннего военного партнерства AUKUS.

США, Великобритания и Австралия проведут в следующем году серию совместных морских учений в рамках трехстороннего военного партнерства AUKUS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, страны - участницы AUKUS проведут в следующем году "серию трехсторонних морских испытаний и учений".

"Они укрепят наши возможности в сфере разработки, усилят возможности для сотрудничества и ускорят развитие новейших автономных морских средств, которые мы можем использовать сообща", - сказал Остин.