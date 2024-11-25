Великобритания хочет восполнить нехватку рабочей силы с помощью заключенных

Правительство Соединенного Королевства собирается решить проблему дефицита рабочих рук с помощью десятков тысяч заключенных и отбывших наказание в рамках программы "Заставить Британию работать".

Правительство Соединенного Королевства собирается решить проблему дефицита рабочих рук с помощью десятков тысяч заключенных и отбывших наказание в рамках программы "Заставить Британию работать".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times.

"В случае нехватки в каком-либо регионе, например, строителей, в местных тюрьмах могут быть созданы курсы по обучению заключенных, чтобы после освобождения они могли посодействовать решению проблемы", - приводит издание слова источника в правительстве.

Кроме того, в пенитенциарных учреждениях станут работать центры по трудоустройству для оказания заключенным специализированной поддержки при подаче заявлений о приеме на работу, налаживанию "более тесных связей с руководителями бизнеса".

Лондон намерен стимулировать большее число работодателей, поощрять их к найму бывших заключенных, в том числе в гостиничный бизнес, через консультативные советы по трудоустройству.

В официальном документе, который, как ожидается, опубликуют во вторник, большое внимание будет уделено заключенным, имеющим проблемы со здоровьем, и молодым правонарушителям. Эксперты полагают, что они "с наибольшей долей вероятности воспользуются преимуществами, связанными с инициативами по обучению и найму на работу".