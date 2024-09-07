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Великобритания хочет перезагрузки отношений с Ирландией

Великобритания хочет перезагрузки отношений с Ирландией Глава британского правительства Кир Стармер в ходе визита в Дублин объявил о намерении добиться перезагрузки отношений с Республикой Ирландия.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 20:08
Великобритания хочет перезагрузки отношений с Ирландией

Глава британского правительства Кир Стармер в ходе визита в Дублин объявил о намерении добиться перезагрузки отношений с Республикой Ирландия.

Как передает Report, трансляцию встречи Стармера с главой ирландского правительства Саймоном Харрисом вел телеканал Sky News.

"Мне кажется, что пришла пора для перезагрузки. Необходимо, чтобы за этим словом стояли дела", - сказал Стармер, добавив, что королевство стремится и к более широкой перезагрузке отношений с ЕС.

Он отметил, что Лондон добивается улучшения дипломатических и торговых связей со своими европейскими соседями после Brexit, который негативно сказался на отношениях королевства с многими членами сообщества. Особенно острым был кризис в британо-ирландских отношениях, так как новые торговые и таможенные правила негативно отразились на положении жителей Северной Ирландии. Она входит в состав Соединенного Королевства, при этом имея открытую границу с Республикой Ирландия - членом Евросоюза.

"Сегодня в наших двусторонних отношениях произошел фундаментальный сдвиг. Когда споры вокруг Brexit закончены, на смену разногласиям вновь приходит дружба", - отметил в свою очередь Харрис.

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