Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов

Великобритания расширит программу подготовки украинских солдат и перенесет обучение и производство военной техники в Украину.

Великобритания расширит программу подготовки украинских солдат и перенесет обучение и производство военной техники в Украину.

Как передает Report, об этом в интервью The Telegraph заявил глава британского оборонного ведомства Грант Шеппс.

Так, правительство страны хочет направить в Украину военных инструкторов в дополнение к обучению Вооруженных сил Украины в Великобритании и других западных странах.

Он сказал, что провел переговоры с руководством армии о том, чтобы перенести "больше обучения и производства" военной техники в Украину.

Шеппс также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.