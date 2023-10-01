О нас

Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов

Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов Великобритания расширит программу подготовки украинских солдат и перенесет обучение и производство военной техники в Украину.
Другие страны
1 октября 2023 г. 09:29
Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов

Великобритания расширит программу подготовки украинских солдат и перенесет обучение и производство военной техники в Украину.

Как передает Report, об этом в интервью The Telegraph заявил глава британского оборонного ведомства Грант Шеппс.

Так, правительство страны хочет направить в Украину военных инструкторов в дополнение к обучению Вооруженных сил Украины в Великобритании и других западных странах.

Он сказал, что провел переговоры с руководством армии о том, чтобы перенести "больше обучения и производства" военной техники в Украину.

Шеппс также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya hərbi təlimatçılar göndərmək istəyir

Самое читаемое

Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi