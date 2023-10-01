Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов

Великобритания расширит программу подготовки украинских солдат и перенесет обучение и производство военной техники в Украину.
Как передает Report, об этом в интервью The Telegraph заявил глава британского оборонного ведомства Грант Шеппс.
Так, правительство страны хочет направить в Украину военных инструкторов в дополнение к обучению Вооруженных сил Украины в Великобритании и других западных странах.
Он сказал, что провел переговоры с руководством армии о том, чтобы перенести "больше обучения и производства" военной техники в Украину.
Шеппс также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.