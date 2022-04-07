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Великобритания готовится поставить в Украину боевые бронемашины

Великобритания готовится поставить в Украину боевые бронемашины Великобритания разрабатывает планы по отправке в Украину боевых бронемашин, а также группы своих военных в одну из соседних с республикой стран для обучения управлением техникой.
Другие страны
7 апреля 2022 г. 05:14
Великобритания готовится поставить в Украину боевые бронемашины

Великобритания разрабатывает планы по отправке в Украину боевых бронемашин, а также группы своих военных в одну из соседних с республикой стран для обучения управлением техникой.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

По их сведениям, британские власти могут направить в Украину либо несколько боевых бронемашин Mastiff, либо бронированные разведывательно-дозорные машины Jackal. Кроме того, Лондон в ближайшие дни собирается объявить о дополнительных поставках переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов. Согласно источникам издания, Соединенное Королевство продолжает наращивать поставки летального вооружения в Украину, поскольку считает, что предстоящие три недели будут "критически важными с точки зрения предопределения исхода" боевых действий в стране.

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