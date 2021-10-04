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Великобритания готовится отказаться от североирландского протокола

Великобритания готовится отказаться от североирландского протокола Великобритания может в одностороннем порядке к декабрю отказаться от реализации протокола по Северной Ирландии, подписанного с Брюсселем в рамках соглашения о Brexit.
Другие страны
4 октября 2021 г. 12:06
Великобритания готовится отказаться от североирландского протокола

Великобритания может в одностороннем порядке к декабрю отказаться от реализации протокола по Северной Ирландии, подписанного с Брюсселем в рамках соглашения о Brexit.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.

По данным издания, Лондон пойдет на подобный шаг, если в течение ближайших недель Брюссель не будет готов к "серьезным переговорам" по протоколу. Источники The Times отметили, что неспособность добиться прогресса по североирландскому вопросу может привести к беспорядкам в регионе, а также поставить под угрозу принцип разделения власти между католиками и протестантами.

В свою очередь газета The Daily Telegraph информировала, что Великобритания разработала план по замещению североирландского протокола, детали которого, как ожидается, будут объявлены сегодня в Манчестере на съезде правящей Консервативной партии.

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