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Великобритания готова передать Украине дополнительные кредиты на $500 млн

Великобритания готова передать Украине дополнительные кредиты на $500 млн Правительство Великобритании готово передать Украине дополнительные кредиты на 500 млн долларов. Общий объем поддержки Великобритании превысит 8 млрд долларов.
Другие страны
13 апреля 2023 г. 12:42
Великобритания готова передать Украине дополнительные кредиты на $500 млн

Правительство Великобритании готово передать Украине дополнительные кредиты на 500 млн долларов. Общий объем поддержки Великобритании превысит 8 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News, цитируя заявление британского Минфина.

Сообщается, что средства пойдут на социально-экономические нужды страны, в том числе содержание больниц и школ, поддержку незащищенных слоев населения.

"Великобритания готова предоставить Украине еще 500 млн долларов в виде гарантированных кредитов", - говорится в сообщении.

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