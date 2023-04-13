Великобритания готова передать Украине дополнительные кредиты на $500 млн

Правительство Великобритании готово передать Украине дополнительные кредиты на 500 млн долларов. Общий объем поддержки Великобритании превысит 8 млрд долларов.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News, цитируя заявление британского Минфина.
Сообщается, что средства пойдут на социально-экономические нужды страны, в том числе содержание больниц и школ, поддержку незащищенных слоев населения.
"Великобритания готова предоставить Украине еще 500 млн долларов в виде гарантированных кредитов", - говорится в сообщении.