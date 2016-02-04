Великобритания, Германия и Норвегия выделят дополнительные средства на помощь Сирии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Великобритания выделит дополнительные 1,2 млрд. фунтов стерлингов (1,6 млрд. евро) для помощи разрушенной войной Сирии и пострадавшим от конфликта в этой стране. Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в Лондоне перед началом донорской конференции по Сирии "Поддержка Сирии и региона".

По словам Кэмерона, для решения этого кризиса необходимо немало денег. Обещанные средства будут выделяться в течение 2016-2020 годов.

Согласно заявлению канцлера Германии Ангелы Меркель, немецкие власти также предоставят финансовую помощь Сирии в размере 2,3 млрд. евро до 2018 года. В заявлении отмечается, что 1,1 млрд. будет выделен в 2016 году.

Как заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, Норвегия в свою очередь выделит Сирии порядка 10 млрд. норвежских крон.