Великобритания, Германия и Франция осудили запуск ракеты КНДР

Великобритания, Германия и Франция осудили продолжающиеся испытания баллистических ракет КНДР и призвали Пхеньян вернуться к переговорам с США.

Великобритания, Германия и Франция осудили продолжающиеся испытания баллистических ракет КНДР и призвали Пхеньян вернуться к переговорам с США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в среду МИД Соединенного Королевства.

"Мы решительно осуждаем эти провокационные действия, которые подрывают безопасность и мир как на региональном, так и на международном уровне и являются явным нарушений целого ряда резолюций, единогласно принятых Советом Безопасности ООН, - сказано в документе. - Мы призываем КНДР в полном объеме воплотить в жизнь решения Совета Безопасности, принять повторяемые Соединенными Штатами призывы к диалогу и совершить конкретные шаги, направленные на достижение полного, верифицируемого и необратимого свертывания его программ по созданию оружия массового уничтожения и разработке баллистических ракет".

По данным южнокорейских военных, КНДР 30 января произвела запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря.