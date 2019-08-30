Главы МИД Великобритании, Германии и Франции обсудили иранскую ядерную сделку

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини председательствовала сегодня на встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы в формате ЕС+"евротройка" (Великобритания, Германия и Франция - ред.) на уровне глав МИД

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", встреча прошла на полях неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Хельсинки. В ней приняли участие главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии и Франции Доминик Рааб, Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан.

Встреча состоялась за несколько дней до истечения отведенного Ираном европейским участникам СВПД очередного 60-дневного срока, по истечении которого Тегеран может приступить к третьему этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке. Иран сделает это, если европейцы не выполнят его требований распространить на нефтяную сферу созданный ими специальный платежный механизм для торговли с Исламской республикой в обход американских санкций.

Иран установил очередной 60-дневный срок 7 июля, и он истекает на следующей неделе - 4-5 сентября.