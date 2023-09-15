Великобритания, Германия и Франция не снимут санкции с Ирана

Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили Евросоюз, что не намерены снимать санкции с Ирана 18 октября.

Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили Евросоюз, что не намерены снимать санкции с Ирана 18 октября.

Как передает Report , об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня я получил письмо от министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, касающееся реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), - говорится в заявлении Борреля. - Министры иностранных дел заявляют, что Иран не соблюдает обязательства с 2019 года, и считают, что эта проблема не была решена с помощью механизма разрешения споров. Они выражают намерение не предпринимать шагов по отмене дальнейших санкций в переходный день СВПД - 18 октября 2023 года".

Боррель заявил, что будет консультироваться по вопросу снятия санкций с Ирана со всеми участниками иранской сделки.