Великобритания эвакуировала сотрудников дипмиссии в Иране

Великобритания эвакуировала сотрудников своего посольства в Тегеране в связи с обострением ирано-израильского конфликта.

Великобритания эвакуировала сотрудников своего посольства в Тегеране в связи с обострением ирано-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

"Британский персонал был временно вывезен из Ирана. Наше посольство продолжает работать удаленно", - сказано в нем.

Ранее сегодня глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил в соцсети Х сообщил о том, что страна предоставит чартерные рейсы для своих граждан из Тель-Авива, когда воздушное пространство вновь откроется.