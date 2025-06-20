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Великобритания эвакуировала сотрудников дипмиссии в Иране

Великобритания эвакуировала сотрудников дипмиссии в Иране Великобритания эвакуировала сотрудников своего посольства в Тегеране в связи с обострением ирано-израильского конфликта.
Другие страны
20 июня 2025 г. 18:39
Великобритания эвакуировала сотрудников дипмиссии в Иране

Великобритания эвакуировала сотрудников своего посольства в Тегеране в связи с обострением ирано-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

"Британский персонал был временно вывезен из Ирана. Наше посольство продолжает работать удаленно", - сказано в нем.

Ранее сегодня глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил в соцсети Х сообщил о том, что страна предоставит чартерные рейсы для своих граждан из Тель-Авива, когда воздушное пространство вновь откроется.

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