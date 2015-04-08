​Shell намерена приобрести британскую BG Group за 68 млрд. долларов США

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Компания Royal Dutch Shell ведет переговоры о приобретении BG Group примерно за 46 млрд. фунтов (68 млрд. долларов США), сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

BG является один из крупнейших производителей и трейдеров сжиженного природного газа. Shell же занимает серьезные позиции в данном сегменте, и если сделка с BG состоится, то Shell будет доминировать в глобальной торговле топливом, пишет газета.

7 апреля BG подтвердила, что ведет обсуждения с Shell. Как подчеркнули в BG, в соответствии с британским законодательством, Shell должна объявить о своих намерениях сделать предложение о покупке к 5 мая или же объявить об отсутствии таких планов, хотя дедлайн может быть продлен.