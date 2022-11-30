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Великобритания добавила 22 новые позиции в санкционный список по России

Великобритания добавила 22 новые позиции в санкционный список по России Великобритания добавила 22 новые позиции в санкционный список по России.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 19:36
Великобритания добавила 22 новые позиции в санкционный список по России

Великобритания добавила 22 новые позиции в санкционный список по России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информацию распространило Министерство иностранных дел королевства.

Правительство Великобритании ввело санкции против глав 10 российских регионов, а также нескольких военных комиссаров. Их имена появились в обновленной версии санкционного списка по России.

Под санкции попали губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и др.

Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Великобритании, их счета и активы на территории королевства, в случае их наличия, будут заморожены.

Великобритания ввела санкции также против вице-премьера, главы Минпромторга РФ Мантурова, директора ФСИН Гостева.

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Версия на английском языке UK imposes sanctions on another 22 Russians 
Версия на азербайджанском языке Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

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