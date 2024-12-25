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Великий герцог Люксембурга объявил об отречении от престола

Великий герцог Люксембурга объявил об отречении от престола Великий герцог Люксембурга Анри объявил в рождественском послании, что отречется от престола в пользу сына Гийома 3 октября 2025 года.
Другие страны
25 декабря 2024 г. 17:44
Великий герцог Люксембурга объявил об отречении от престола

Великий герцог Люксембурга Анри объявил в рождественском послании, что отречется от престола в пользу сына Гийома 3 октября 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его рождественскую речь транслировал телеканал Lux TV.

"Для большинства сограждан моего возраста теперь пришел момент уйти в отставку, на покой. Это естественный процесс, который существует не зря и который в равной степени относится и ко мне, - заявил он. - Сегодня Великое герцогство и я счастливы вам сообщить, что принц Гийом и [его супруга] принцесса Стефания, станут нашими преемниками с 3 октября 2025 года", - сообщил глава государства.

16 апреля 2025 года великий герцог отпразднует свое 70-летие. Он женат на кубинке Марии Терезе Местре, которая носит титул великой герцогини консорта. Его сыну Гийому 43 года, он женат на бельгийке Стефании Де Ланнуа.

Люксембург, расположенный на стыке границ Германии, Франции и Бельгии, - одно из самых маленьких государств Европы с населением 668,6 тыс. человек, одновременно считается самой богатой европейской страной по уровню ВВП на душу населения. Главным сектором экономики Люксембурга являются финансовые услуги.

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