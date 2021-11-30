ВЭФ продолжает подготовку к ежегодной встрече в Давосе

Всемирный экономический форум (ВЭФ) продолжает подготовку к ежегодной встрече в Давосе в январе 2022 года на фоне сообщений о новом штамме COVID-19. Она запланирована на 17-21 января.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) продолжает подготовку к ежегодной встрече в Давосе в январе 2022 года на фоне сообщений о новом штамме COVID-19. Она запланирована на 17-21 января.

Как передает Report, об этом заявили РИА Новости в пресс-службе ВЭФ.

"Для ежегодной встречи у нас выработана устойчивая и практичная политика в области здравоохранения, и мы продолжим подготовку. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - заявили в ВЭФ.

Ежегодное заседание ВЭФ в Давосе в 2021 году было отменено из-за пандемии и ограничительных мер, которые были введены правительством Швейцарии для защиты населения.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения заявила о появлении нового штамма COVID-19, которому было присвоено имя "Омикрон".