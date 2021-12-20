ВЭФ отменили из-за ситуации с "омикрон"-штаммом

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе отменен из-за ситуации с "омикрон"-штаммом коронавируса.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе отменен из-за ситуации с "омикрон"-штаммом коронавируса.

Об этом передает Report со ссылкой на Sky news.

В штаб-квартире ВЭФ в Женеве сообщили, что встречу планируется провести в начале лета.

Отметим, что ВЭФ создан в 1971 году. Около 1000 крупных компаний и организаций из разных стран мира являются членами Давосского форума.

20-24 января 2020 года прошел 50-ый юбилейный ВЭФ. В конце прошлого года предполагалось, что в 2021 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Европе специальное ежегодное заседание пройдет в Сингапуре. Проведение форума было изначально запланировано на 13-16 мая 2021 года. Тем не менее в связи с пандемией COVID-19 специальное ежегодное заседание Всемирного экономического форума, запланированное на 2021 год, перенесено на первую половину 2022 года.