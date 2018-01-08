Ведущий CNN прервал интервью с советником Трампа после спора с ним - ВИДЕО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер прервал интервью с советником Дональда Трампа Стивеном Миллером после спора с ним. Журналист объяснил свой поступок тем, что его собеседник не отвечает на поставленные вопросы. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, поводом для беседы стало обсуждение скандальной книги журналиста Майка Вольфа о Дональде Трампе «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», которую ранее раскритиковал сам американский президент. Телеведущий спросил у Миллера, насколько адекватны и конструктивны подобные реплики президента, на что Миллер ответил, что считает, что слова Трампа «содействуют замыслам президента».

«Однако именно у вас на CNN создается тлетворная атмосфера, которая в конечном счете приводит к кризису доверия к вашей телекомпании», — сказал Миллер. В течение нескольких минут ведущий телекомпании и советник Трампа общались, перебивая друг друга, в конце концов Тэппер прервал интервью.